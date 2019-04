Troisième édition du Festival des plantes comestibles à Rhisnes

(Belga) Le domaine des Jardins d'Arthey à Rhisnes (La Bruyère, en province de Namur) accueille, ce week-end, la troisième édition du Festival des plantes comestibles. Deux jours dédiés aux plantes sauvages ou potagères et, plus largement, à l'agroécologie. Les milliers de visiteurs attendus pourront s'initier à la cuisine de plantes de nos campagnes, à la lactofermentation ou à la production de semences, créer un hôtel à insectes, suivre une balade naturaliste ou encore interpeller des représentants politiques sur l'avenir de l'agriculture wallonne.

Près de 70 exposants sont annoncés. L'an dernier, l'événement avait attiré 5.000 personnes, d'après les organisateurs. Le Festival des plantes comestibles fait partie des projets de la coopérative à finalité sociale des Jardins d'Arthey, qui mène à la fois des activités d'hébergement, d'insertion socio-professionnelle, de maraichage et de bergerie. Il est porté par une vingtaine de bénévoles. Outre les nombreux ateliers pratiques, figurent au programme des concerts (notamment Skarbone 14 samedi soir), des animations pour les enfants et des conférences. "Alors que cette année est marquée par l'intensité des actions des jeunes pour le climat, l'équipe du Festival souhaite s'inscrire au mieux dans cette mouvance en proposant des solutions concrètes et des réflexions appuyées sur l'agroécologie et l'alimentation soutenable", soulignent les organisateurs. A un mois des élections, des représentants du MR, du cdH, d'Ecolo, de Défi, du PS et du PTB se succéderont dimanche pour débattre de la politique agricole. Ils seront interrogés par des intervenants issus des associations membres du mouvement Agroecology In Action et du monde académique. Les entrées sont proposées en prévente à 8 euros (10 euros sur place, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans), hors éventuels ateliers payants. Certaines activités supposent une inscription préalable. Le domaine est accessible en transports en commun et une navette rejoindra Bruxelles samedi soir après les concerts. L'ensemble du programme ainsi que les détails pratiques sont repris sur le site https://festivaldesplantescomestibles.be. (Belga)