Trump "ne croit pas" à un rapport américain sur le changement climatique

Le président climato-sceptique Donald Trump a sèchement rejeté lundi les conclusions d'un rapport détaillé de son propre gouvernement qui met en garde contre les conséquences désastreuses du changement climatique sur l'économie américaine.

"Je n'y crois pas", a déclaré le président républicain à propos des conclusions de l'"évaluation" commandée par le Congrès américain, rédigée par plus de 300 scientifiques et validée par son administration.

Selon ce document publié vendredi, les Etats-Unis pourraient perdre "des centaines de milliards de dollars" d'ici la fin du siècle à cause des gaz à effet de serre.

Lundi, devant des journalistes dans les jardins de la Maison Blanche, Donald Trump a expliqué avoir lu seulement "un peu" ce texte.

"Je l'ai vu, j'en ai lu un peu, et ça va", a-t-il déclaré laconiquement.

Le dernier "National Climate Assessment", long de plus de 1.000 pages, a été publié pendant le pont de Thanksgiving, quand les Américains sont réunis en famille et ne suivent que peu les informations.

"Vu le niveau historique des émissions de gaz à effet de serre, les pertes aux Etats-Unis pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'ici la fin du siècle", prévient ce document.

"Nous n'avons jamais été aussi propres que nous le sommes maintenant. Et c'est très important pour moi. Mais si nous sommes propres, et que tous les autres endroits sont sales, ce n'est pas si bien. Je veux de l'air pur et de l'eau pure", a répondu lundi M. Trump.

Il avait déjà remis en cause le précédent volume de l'étude, publié l'an dernier. Les conclusions de ce texte, dont la Maison Blanche avait pourtant approuvé la publication, contredisaient les déclarations du président républicain.

Et le rapport de 2018, qui se concentre sur les répercussions économiques, ne semble pas plus convaincre le milliardaire, qui se vente d'avoir redressé l'économie américaine.

- Météo et climat -

"Les conséquences du changement climatique au-delà de nos frontières vont affecter de plus en plus notre commerce et notre économie, notamment les prix à l'import et à l'export, ainsi que les entreprises qui ont des investissements et des chaînes d'approvisionnement à l'étranger", souligne le dernier "National Climate Assessment".

Autant de points qui devraient logiquement contrarier l'ancien homme d'affaires, qui souhaite réduire le déficit commercial américain en relançant les exportations vers l'étranger.

Mais Donald Trump, qui a par le passé qualifié de "canular" le changement climatique et doute de ses causes humaines, n'est toujours pas convaincu.

Juste avant la fête de Thanksgiving la semaine dernière, il a encore une fois invoqué la météo pour prouver le bien-fondé de son scepticisme sur le climat.

"La vague de froid brutale et prolongée peut battre TOUS LES RECORDS - Qu'est donc devenu le réchauffement climatique?", a-t-il fait mine de s'interroger dans un tweet, en dépit de toute logique scientifique.

Le locataire de la Maison Blanche a annoncé, en juin 2017, le retrait des Etats-Unis (effectif en novembre 2020) de l'accord de Paris sur le climat et a, de facto, déjà abandonné les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par son prédécesseur démocrate Barack Obama.