Un activiste climatique arrêté après avoir escaladé Big Ben

(Belga) La police de Londres a arrêté vendredi un activiste climatique de l'organisation Extinction Rebelion (XR) après qu'il s'est hissé sur l'échafaudage du Big Ben et qu'il a accroché une bannière sur le monument emblématique de la capitale britannique.

XR a déclaré que l'homme, un arboriculteur, s'était déguisé en Boris Johnson (le Premier ministre britannique, NDLR) pour grimper et accrocher sa banderole. La police de Londres a confirmé avoir arrêté un quadragénaire peu avant 19h heure locale, suspecté "d'intrusion sur un site protégé". Des photos et vidéos de l'opération montrent l'homme arborant blazer, cravate et perruque blonde, alors qu'il parvient à ériger la bannière sur la tour qui subit actuellement des travaux de restauration. L'activiste a expliqué dans la presse locale qu'il grimpait aux arbres depuis l'enfance. "C'était assez facile, pour être honnête. J'espère qu'Extinction Rebellion obtiendra une couverture positive dans les infos." XR en est à sa deuxième semaine d'actions de désobéissance civile à Londres, bloquant des routes, des ponts et perturbant le trafic ferroviaire ainsi qu'aérien. L'objectif est de faire adopter des mesures en faveur du climat par le gouvernement. En tout, 1.832 personnes ont été arrêtées en deux semaines, d'après la police.