Un allosaurus et un diplodocus proposés aux enchères à Paris

Deux fossiles de dinosaures, un allosaurus aux "60 dents affutées" et un diplodocus "de 12 mètres du nez à la queue", seront proposés à la vente à Drouot à Paris le 11 avril par la maison Binoche et Giquello.

Le squelette de l'allosaurus, un carnivore dont l'espèce s'est éteinte il y a 135 millions d'années, est complet à 60% et est estimé entre 550.000 et 650.000 euros, selon un communiqué de la maison de vente.

Mesurant près de 3,8 mètres de long, le jeune animal vivait il y a 161 à 145 millions d'années dans ce qui est actuellement l’Amérique du Nord et l’Europe.

Son compagnon de vente, un diplodocus qui vivait à la fin du jurassique, il y a 150 à 147 millions d’années, est lui estimé entre 450.000 et 500.000 euros, indique Binoche et Giquello.

L'herbivore vivait dans la zone ouest de l'Amérique du Nord. "Le spécimen de cette vente est présenté la tête tournée vers le côté, probablement alerté par la présence d’un prédateur, peut-être l’allosaurus", précise la maison de vente.

"Crocodicus nilodicus, mammuthus primigenius, aepyornis (oiseau-éléphant), ou encore tortues géantes, singes momifiés, météorites et fossiles marins" seront également proposés à la vente.

Une météorite qui pèse 36 kg et provenant d'une zone appelée Campo del Cielo en Argentine est estimé entre 12.000 et 15.000 euros. Comme une plaque de poissons fossiles découverte dans la Green River, au Wyoming et datant de l’Éocène (-53 à -48 millions d’années).

Les éléments proposés à la vente seront exposés à Drouot les 7, 9 et 10 avril.