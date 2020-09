Un astéroïde va frôler la Terre demain/jeudi

(Belga) Un astéroïde découvert en 2018, 2020SW, va frôler la Terre demain/jeudi, a annoncé l'agence spatiale américaine NASA. L'événement ne présente aucun danger.

Au moment où il sera le plus proche, l'astéroïde circulera à environ 22.000 km d'altitude, donc en dessous de l'orbite des satellites géostationnaires qui gravitent autour de notre planète (à peu près à 36.000 km d'altitude). Il sera alors 13h12, heure belge. La NASA souligne qu'il n'y a aucun danger que l'objet d'environ 5 mètres sur 10 nous heurte. On peut s'attendre à accueillir à nouveau l'astéroïde dans les parages de la Terre en 2041. Mais ce sera alors à une plus grande distance. (Belga)