Un bon départ pour la Belgique au championnat européen de voitures solaires

(Belga) L'Agoria Solar Team, qui prend part au iLumen European Solar Challenge (iESC), une course de 24 heures qui a débuté samedi à 13h00 a pris un bon départ sur le tracé d'Heusden-Zolder (province de Limbourg). C'est la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten, qui a donné le feu vert.

Seules des voitures solaires, alimentées uniquement par l'énergie du soleil, sont alignées lors de cet événement. En un jour, les coureurs doivent essayer de parcourir la plus grande distance. Vingt équipes sont recensées. Chacune est autorisée à recharger ses batteries deux fois. Les Belges, qui partaient de la sixième position, avaient déjà dépassé quelques concurrents après une demi-heure de course. "Nous sommes bien partis. Nous avons déjà dû faire un rapide passage aux stands pour une pièce qui s'était détachée du véhicule, mais nous avons pu repartir rapidement", a expliqué un porte-parole de l'équipe belge. L'Agoria Solar Team est composée d'étudiants de la KU Leuven qui participent, partout dans le monde, à des courses de véhicules solaires qu'ils ont eux-mêmes assemblés. La Belgique est l'une des équipes les plus en vue dans cette discipline. Elle a remporté l'iESC en 2021, devenant ainsi championne d'Europe. L'an dernier, l'équipe avait effectué 346 tours, soit 1.384 kilomètres. Elle espère bien réitérer son exploit cette année. En octobre 2023 auront lieu les championnats du monde en Australie. Plus tôt dans la semaine, une autre partie de l'Agoria Team était en lice au Sasol Solar Challenge en Afrique du Sud. Elle a décroché la deuxième place (sur neuf) s'inclinant face aux Néerlandais de Delft, après une lutte au coude à coude. (Belga)