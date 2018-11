Un cachalot retrouvé mort avec 6 kg de plastique dans le ventre

(Belga) Un cachalot a été retrouvé mort en Indonésie avec 115 verres en plastique et 25 sacs du même matériau dans l'estomac, une nouvelle illustration des problèmes de déchets de l'archipel qui inquiètent les écologistes.

Au total, près de six kilogrammes de plastique ont été découverts dans la carcasse de 9,5 mètres de long qui s'est échouée lundi dans le Parc national de Wakatobi, aux Célèbes, dans le sud-est de l'Indonésie. Outre les verres et les sacs, l'estomac du cétacé contenait des tongs et des bâches en lambeaux, a expliqué à l'AFP mercredi La Ode Saleh Hanan, patron de l'office du tourisme du parc. Quatre bouteilles en plastique ainsi que du raphia ont également été découverts, a précisé l'organisation écologiste WWF Indonesia, qui était présente quand la carcasse a été ouverte. La cause du décès n'est pas encore connue mais il est probable qu'il ait été provoqué par l'ingestion du plastique, a déclaré à l'AFP Dwi Suprapti, coordinateur de l'organisation de défense de l'environnement pour les espèces marines. Le district de Wakatobi, qui comprend quatre îles pittoresques entourées par une réserve marine, a demandé au gouvernement central de l'aider à faire face aux problèmes des déchets dans l'eau. Quatrième pays le plus peuplé au monde avec quelque 255 millions d'habitants, l'archipel d'Asie du Sud-Est est le deuxième producteur mondial de déchets marins après la Chine. Environ 1,29 million de tonnes sont jetées chaque année en mer, ce qui provoque des dégâts immenses sur les écosystèmes et la santé. En 2017, les autorités avaient décrété un "état d'urgence déchets" sur une plage de Bali ensevelie sous les détritus. L'archipel aux 17.000 îles s'est engagé à réduire les déchets marins de 70% d'ici 2025. Mais du fait de la faiblesse de ses infrastructures et du manque de prise de conscience de la population, cet objectif devrait être difficile à atteindre. (Belga)