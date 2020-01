Un dauphin dépecé découvert sur une plage du Finistère

Un dauphin dépecé, un acte interdit, gisait jeudi sur la plage de galets de Plovan (Finistère), quelques jours seulement après une découverte similaire à quelques kilomètres de là, a constaté l'AFP.

"Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça : deux dauphins dépecés et retrouvés coup sur coup à 10 jours d'intervalle", a souligné à l'AFP Bernard Martin, correspondant pour la baie d'Audierne du Réseau national d'échouages (RNE), principal outil de suivi des échouages de mammifères marins.

L'échouage du dauphin, sur une plage de galets de la commune de Plovan, dans le sud-Finistère et dont s'est fait l'écho mercredi Ouest France, a été signalé par un promeneur au parc marin Océanopolis de Brest, coordinateur régional du RNE.

"Le dépeçage est une pratique marginale mais qui existe encore et qui est condamnable parce qu'interdite", a expliqué à l'AFP Sami Hassani, chef du service mammifères marins à Océanopolis.

Les cétacés sont des espèces protégées en Europe.

Le 12 janvier, un autre dauphin, lui aussi dépecé, avait été trouvé sur une plage de La Torche, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de Plovan.

Quelques jours plus tard, le 21 janvier, l'ONG Sea Shepherd avait publié une vidéo, datant d'il y a "trois ou quatre ans", montrant des pêcheurs français en train de dépecer un dauphin à bord d'un bateau pour en prélever la viande, un acte qu'avaient dénoncé la fédération professionnelle des pêcheurs et les autorités.

"Cette pratique est scandaleuse et ne saurait être tolérée", a à nouveau réagi jeudi le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), réclamant "une enquête approfondie" afin d'identifier les responsables.

"Le dauphin a clairement été dépecé, tous ses muscles du dos on été prélevés", a assuré Bernard Martin, après avoir inspecté l'animal d'1,90 m et lui avoir prélevé des dents pour analyse.

"C'est un jeune adulte qui n'est pas resté très longtemps dans l'eau et qui a été dépecé à bord d'un bateau, et non ici", a -t-il poursuivi.