Un deuxième cas de contamination au coronavirus en Belgique

(Belga) La Belgique compte un deuxième cas d'infection au nouveau coronavirus, annonce dimanche la ministre de la Santé publique Maggie De Block dans un communiqué. Le patient présente des symptômes modérés mais est en bonne santé, précise-t-elle.

Une conférence de presse se tiendra dimanche à 11h30 au Residence Palace pour donner davantage d'informations sur cette deuxième infection. Le ministre flamand de la Santé publique, Wouter Beke, y sera présent. Plusieurs experts seront également présents: le Dr Steven Van Gucht, président du comité scientifique sur le coronavirus et virologue chez Sciensano, le Dr Marc Van Ranst, chef du laboratoire qui effectue les tests et virologue à la KU Leuven, ainsi que la Dr Erika Vlieghe, médecin en charge du traitement à l'hôpital universitaire d'Anvers. Un premier cas était apparu en Belgique début février: une personne rapatriée de Wuhan, en Chine, ville d'où s'est déclarée l'épidémie du Covid-19, avait été testée positive à la pneumonie virale. Le Belge avait pu quitter l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles le 15 février après y avoir été placé en isolement total et subi des tests qui s'étaient révélés négatifs. L'inquiétude a grandi récemment avec les nombreux cas de contamination détectés en Italie ou en Espagne. Une Espagnole de voyage en Belgique a été testée positive au coronavirus à son retour dans la péninsule ibérique tandis que le premier Luxembourgeois contaminé est passé par l'aéroport de Charleroi. (Belga)