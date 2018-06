Un dimanche assez nuageux en perspective

(Belga) La nébulosité augmentera en matinée dimanche, mais le temps sera généralement sec. En cours de journée, les éclaircies resteront possibles mais sur l'est, les nuages devraient être plus nombreux. Les maxima varieront entre 15 degrés en Ardenne et 21 degrés dans le centre sous un vent qui deviendra modéré de secteur nord, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, il fera sec sous une nébulosité variable à abondante. De la brume et du brouillard pourront à nouveau se former localement. Les minima varieront entre 9 et 14 degrés. Lundi, le temps restera sec. En début de journée, le ciel sera encombré de nombreux nuages bas, puis au fil des heures des éclaircies de plus en plus généreuses se dessineront à partir du littoral. Les maxima oscilleront entre 16 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés dans l'ouest, sous un vent faible à modéré de secteur nord, d'après l'IRM. Mardi, nous bénéficierons d'une belle journée estivale et ensoleillée avec tout au plus quelques nuages d'altitude. Les maxima varieront entre 19 et 24 degrés.