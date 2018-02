De Moscou à Paris, l'Europe grelotte sous un froid sibérien

Une tempête de neige a touché Nice et sa Promenade des Anglais le 26 février 2018. - VALERY HACHE

La vague de froid sibérien qui s'est abattue sur le continent européen devrait encore s'accentuer mardi, après avoir fait au moins dix morts depuis trois jours.

- France -

Trois sans-abri ont été retrouvés morts, l'un dimanche à Valence (sud-est) et l'autre vendredi en région parisienne.

Les températures glaciales, accentuées par un vent de nord-est, sont prévues jusqu'à -10°C (ressenti -18°C). Mardi et mercredi devraient être les jours les plus froids.

Les autorités ont ouvert plus de 5.300 places temporaires d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri, dont 1.751 à Paris.

Un tel froid tardif n'a pas été enregistré depuis 2005.

- Belgique -

Avec des températures prévues jusqu'à -10°C voire -15 dans la nuit de mercredi à jeudi, le bourgmestre (maire) d'Etterbeek, l'une des 19 communes de la région bruxelloise, a ordonné l'arrestation administrative et la mise à l'abri de SDF qui n'accepteraient pas de leur plein gré d'être hébergés car "le risque vital est majeur". Dix sans-abri ont été mis à l'abri sans avoir à recourir aux arrestations administratives. Une mesure similaire a été prise à Charleroi et Verviers.

- Suisse -

La température la plus basse, -28,3°C, a été relevée au col de l'Ofen à 1.970 m dans les Grisons (sud-est). En-dessous de 1.000 m, le record a été de -15,6°C à Brüsilau dans le canton d'Appenzell (nord-est).

- Italie -

A Rome, une mince pellicule de neige a recouvert les rues, une première depuis six ans, avant de fondre. Les écoles étaient fermées. La municipalité a ouvert dimanche soir trois stations de métro et une de trains aux sans-abri.

En Vénétie, Dolina Campoluzzo, situé à une altitude de 1.768 mètres, a enregistré dans la nuit de dimanche à lundi une température de -40°C en raison d'un micro-climat.

- Allemagne -

Les températures pourraient atteindre -20°C. Au sommet du Zugspitze (2.962 m), la plus haute montagne allemande, il a fait durant la nuit de dimanche à lundi -27°C, selon les services météorologiques.

A Berlin, où le nombre de sans-abri est estimé à plus de 3.000, les refuges risquent d'être débordés, selon la radio publique locale RBB.

- Autriche -

Les températures ont plongé jusqu'à -23°C à Tamsweg près de Salzbourg (ouest). Le Danube est gelé par endroits.

- Espagne -

Aux Canaries, sur l'île de Tenerife, huit touristes Allemands ont dû passer la nuit de dimanche à lundi dans une grotte en raison des intempéries --pluies et vents-- avant d'être secourus par voie de mer. 900 autres touristes ont passé la nuit dans des hôtels, leurs vols ayant dû être reportés.

- Bulgarie -

Il fait -7°C à Sofia et les services météorologiques ont émis une alerte générale orange, voire rouge --niveau maximum-- pour deux régions du sud voisines de la Grèce, celles de Smolyan et Kardzhali.

Des cols sont fermés aux camions et le trafic est perturbé à l'aéroport de Sofia.

- Roumanie -

Un homme de 65 ans a été retrouvé mort à l'extérieur de sa maison, dans le nord du pays. Des trains ont été annulés en raison des chutes de neige et les écoles de plusieurs départements et de Bucarest devaient rester fermées mardi.

- Croatie -

Fait rare, de la neige est tombée dimanche sur la côte Adriatique. Les températures ont atteint lundi jusqu'à -20°C sur le mont Velebit. Il a fait -10°C à Zagreb.

Nombre d'écoles sont fermées et la circulation entravée dans le centre.

- Pays-Bas -

La vague de froid surnommée "l'Ours de Sibérie", avec des températures négatives en journée, devrait culminer jeudi avec une température ressentie de -17°C selon l'Institut météorologique.

- Royaume-Uni -

La neige affecte l'est de l'Angleterre et les services météorologiques ont émis des alertes jusqu'à mercredi inclus. Cette semaine pourrait être "la plus froide" depuis plusieurs années.

- Suède -

Les températures s'étageaient de -5°C à Stockholm à -20°C autour d'Östersund où beaucoup de Suédois vont skier.

La neige a perturbé lundi le trafic à l'aéroport d'Arlanda à Stockholm et des trains étaient bloqués dans l'ouest. Un véhicule transportant le Premier ministre Stefan Löfven a fait une embardée sur une autoroute enneigée, avec des dégâts pour le véhicule, pas pour M. Löfven.

- Pologne -

Quatre personnes sont mortes depuis vendredi soir, portant à 48 le nombre de morts causées par l'hiver depuis novembre, selon les autorités.

Les températures sont descendues durant la nuit de dimanche à lundi jusqu'à -26,2°C à Goldap (nord-est).

- Lituanie -

Trois personnes sont mortes depuis trois jours selon l'agence Baltic News Service (BNS). Les températures sont descendues à -24°C durant le weekend.

- Russie -

Des températures "anormalement froides" règnent sur le centre de la Russie et Moscou, oscillant entre -14°C en journée et jusqu'à -24°C la nuit. Un "pic de froid" est encore attendu.