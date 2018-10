Un jeu vidéo pour sensibiliser à la pollution de l'air

Chasser les idées reçues sur la pollution de l'air: c'est l'idée d'un jeu vidéo qui sera prochainement disponible sur une nouvelle plateforme "Airducation" destinée à expliquer les effets néfastes de cette pollution et à agir pour la combattre.

Porté par l'université Paris-Est Créteil (UPEC) et l'organisme de surveillance de la qualité de l'air Airparif, le site airducation.eu mis en ligne ce mercredi, journée nationale de la qualité de l'air, proposera à terme des formations à destination de quatre publics: jeunes, professionnels de santé, ceux de l'environnement, et citoyens "curieux".

Ces derniers peuvent découvrir deux modules de 10 minutes où des scientifiques expliquent, à l'aide de graphiques et de quiz, les mécanismes qui rendent les polluants de l'air néfastes pour la santé, notamment les particules fines responsables à elles seules de 48.000 décès par an en France, et quelles sont les "bonnes pratiques" pour s'en protéger.

"Dans les bouchons, dans ma voiture, je suis plus exposé à la pollution qu'à vélo" ?: vrai, répond le quiz. "Evitez les sports intenses qui utilisent davantage les poumons", recommande d'autre part un chercheur.

Autre cible, les jeunes, à partir de 14 ans, avec un "serious game" qui devrait être prêt en octobre.

"Le joueur est dans une société future proche, dystopique, où il doit chasser les idées reçues et l'intox" sur la pollution de l'air, explique Elodie Delwaide-Hervet, une des responsables du projet à l'UPEC.

L'avatar du joueur part à la rencontre de spécialistes pour débusquer les bonnes informations, connaissances à valider ensuite par des épreuves. Destiné à l'origine à être utilisé dans les classes (fin de collège et lycées) de l'académie de Créteil, le jeu sera finalement accessible en ligne pour tous, "de 14 à 99 ans".

"La situation de la pollution atmosphérique en France est préoccupante (...). Il faut donner envie à tout le monde, et notamment aux plus jeunes, d'agir pour reconquérir la qualité de l'air", a déclaré mercredi lors du lancement d'Airducation Jean-Luc Fugit, président du Conseil national de l'air et député LREM.

Les deux autres modules destinés aux professionnels de la santé et aux acteurs du secteur de l'environnement (collectivités locales et associations notamment) devraient être mis en ligne d'ici la fin de l'année.