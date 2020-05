Magnifique nuage "arc-en-ciel" dans le ciel thaïlandais (photos): qu'est-ce qui explique ce phénomène?

Un nuage "arc-en-ciel" est apparu dans le ciel de Bangkok, en Thaïlande, ce jeudi 28 mai. Il s'agit d'un phénomène appelé "nuage iridescent ou irisé".

Ce phénomène plutôt rare est connu en climatologie sous le nom de nuage iridescent ou irisé. Il se produit quand un nuage fin, composé de gouttes d’eau ou de cristaux de glace identiques, se trouve à environ 30 degrés de la direction du Soleil ou de la Lune. Il est dû à la diffraction, une irisation de la lumière, qui donne cet aspect coloré au nuage. La lumière solaire traverse en fait les gouttes d’eau ou les cristaux de glace et provoque cette irisation. On voit alors apparaître des couleurs qui font penser à celle de l’arc-en-ciel, mais qui sont principalement vertes et rouges, précise le portail internet européen pour la formation en météorologie. Attention, il faut que les gouttes ou cristaux soit assez espacés pour que cette coloration apparaisse.





De jour comme de nuit



C'est pourquoi seuls les cirrocumulus, les altocumulus et les cirrostratus peuvent produire ce phénomène. Il peut par contre apparaître le jour et la nuit. Il est même possible d’observer des couleurs plus distinctes lorsque la luminosité est plus faible. L’"arc-en-ciel" sera d’autant plus impressionnant si les gouttes ou les cristaux sont de dimensions identiques ou similaires sur une grande étendue, dans ce cas il prendra la forme d’une couronne autour du Soleil ou de la Lune.