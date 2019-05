Un nouveau patient hospitalisé pour légionellose, le 19e cas

(Belga) Un patient supplémentaire, le 19e en tout, a été admis à l'hôpital en Flandre car souffrant de légionellose, a annoncé vendredi l'agence flamande en charge de la Santé (Zorg en Gezondheid).

Le cas vient s'ajouter aux 18 autres, de personnes ayant été exposées aux bactéries Legionella (légionelles) dans la région d'Evergem, juste à côté de Gand, et ayant développé la légionellose, maladie pulmonaire qui ne se transmet pas d'un humain à l'autre. Deux personnes parmi ce total de 19 patients sont décédées: deux hommes, l'un décédé lundi soir et l'autre mercredi, dans deux hôpitaux gantois différents. La source exacte des légionelles à l'origine de la vague de cas de légionellose dans la région n'a pas encore été localisée. La bactérie contamine normalement les personnes via l'inhalation de vapeur d'eau ou de micro-gouttelettes, mais de nombreux individus exposés ne développent pas pour autant de maladie. (Belga)