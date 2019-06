Un nouvel accès de fièvre lunaire 50 ans après Apollo 11

Cinquante ans après le premier pas de l'Homme sur la Lune, notre satellite naturel suscite de nouveau l'excitation de la communauté spatiale, les Etats-Unis affichant l'ambition d'y renvoyer des humains dès 2024 tandis que se multiplient les projets publics et privés d'exploration robotique.

"La Lune est la seule destination planétaire que nous pouvons voir de nos yeux, sans que cela soit juste un point lumineux", souligne David Parker, directeur de l'exploration à l'Agence spatiale européenne (ESA). Il aime à en parler comme d'un "huitième continent de la Terre". Mais elle n'a pas été foulée par un humain depuis 1972.

Le regain d'intérêt pour la Lune s'explique "en partie par les progrès de la technologie qui permettent d'envisager des missions automatiques beaucoup moins chères que par le passé, incitant divers acteurs à vouloir y aller", explique Jean-Yves Le Gall, patron de l'agence spatiale française Cnes.

Il fait référence aux "pays ayant l'ambition d'y envoyer des missions habitées, essentiellement la Chine et les Etats-Unis qui se disent +si les Chinois y vont, nous devons y aller aussi+".

Les Américains, surtout les Républicains, sont soucieux de "rester les premiers", relève Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique à Paris.

En octobre 2003, l'envoi par la Chine d'un premier taïkonaute dans l'espace fait prendre conscience à l'administration américaine de l'émergence d'un nouveau concurrent dans le vol habité. Le président George W. Bush répond en janvier 2004 par la promesse d'un retour sur la Lune à l'horizon 2020.

Devant le coût important et les retards du programme, baptisé Constellation, son successeur Barack Obama y met fin en 2010, préférant concentrer les efforts de la Nasa sur la préparation du voyage de l'Homme vers Mars dans les années 2030.

- "Pas à pas"-

Après l'élection de Donald Trump en novembre 2016, les milieux spatiaux américains poussent pour un retour du vol habité vers la Lune.

"Pour Donald Trump, le spatial est à la base une démonstration de la puissance américaine. Il sait qu'il peut l'utiliser pour stimuler son électorat", estime Xavier Pasco.

En 2017, le président signe une directive demandant à la Nasa de préparer le retour des humains sur la Lune. Dans un premier temps la date de 2028 est fixée. Mais en mars dernier, la Maison blanche accélère le calendrier, exigeant désormais que les astronautes américains, dont pour la première fois une femme, se posent dès 2024 sur la Lune.

Pendant ce temps la Chine déroule méthodiquement son programme spatial. En janvier, elle réussit à poser une mission robotique, Chang'e-4, sur la face cachée de la Lune.

"En soi, ce n'était pas tant que cela un +big deal+. Mais ça l'était symboliquement car aucun pays ne l'avait fait auparavant et cela a attiré l'attention du monde entier", reconnaît John Logsdon, professeur émérite au Space Policy Institute de l'université George Washington.

La Chine avance pas à pas, sans à-coups. Elle dit prévoir d'envoyer un homme sur la Lune "d'ici une dizaine d'années".

Pour autant on n'assiste pas à "une course" entre les Etats-Unis et la Chine dans le domaine du vol habité, comme c'était le cas entre Washington et Moscou dans les années 1960, en pleine guerre froide, considèrent les experts interrogés par l'AFP. Pékin est "encore très loin d'un programme de type Apollo", note Isabelle Sourbès-Verger, directrice de recherche au CNRS français.

L'administration américaine "surjoue sans doute un peu l'aspect compétition chinoise" pour des raisons de politique intérieure, analyse Xavier Pasco.

- Calendrier difficile à tenir -

En manque de moyens financiers, la Russie n'apparaît pas sur le devant de la scène lunaire même si elle développe un programme d'exploration robotique.

Dans un rôle de partenaire, l'Europe coopère à ce programme lunaire russe et elle fournit également aux Etats-Unis le module de service d'Orion, le vaisseau spatial qui sera chargé de transporter leurs astronautes.

Jusqu'à présent, seuls la Russie, les États-Unis et la Chine sont parvenus à poser des engins sur la Lune, distante de plus de 384.000 km.

L'Inde espère bien devenir le quatrième: elle doit faire partir une mission mi-juillet, visant à poser un robot début septembre sur notre satellite.

Mais la Lune ne se livre pas si facilement. Une mission privée israélienne a raté l'alunissage de sa sonde en avril.

Et lorsqu'il s'agit d'y envoyer des hommes, cela coûte très cher. Or le Congrès américain rechigne à financer la hausse de budget de la Nasa absolument indispensable à l'accélération du calendrier.

L'objectif de 2024 sera d'autant plus difficile à tenir que le développement de la méga-fusée SLS devant emporter les astronautes a pris encore du retard. Les entrepreneurs du spatial, dont Elon Musk (SpaceX) et Jeff Bezos (Blue Origin), sont appelés à la rescousse par la Nasa pour baisser les coûts de la mission, mais les appels d'offre ne sont même pas encore finalisés.

Et le président Trump lui-même joue avec les nerfs de l'agence spatiale, ayant tweeté récemment que Mars l'intéressait finalement plus que la Lune.

Mais les célébrations autour du 50e anniversaire d'Apollo 11 "constitueront une opportunité pour rallier le soutien des citoyens américains" à cette nouvelle mission, pense John Logsdon.