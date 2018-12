Un petit phoque de Noël recueilli par le Sea Life Blankenberge

L'équipe de sauvetage du Sea Life Blankenberge a recueilli le jour de Noël un jeune phoque affaibli, qui s'était échoué à Blankenberge, confirme mercredi le parc animalier.

Vers 17h, l'équipe a reçu l'indication de la présence d'un jeune phoque. "Il s'agit d'un petit d'environ 4 semaines, une femelle. Elle pèse 14,2 kg. Elle était fatiguée et on l'a recueillie", indique un collaborateur du Sea Life. Leur centre s'occupe actuellement de deux petits phoques, qui doivent être relâchés quand ils auront repris des forces. Le nouvel animal peut être "adopté" par de généreux donateurs qui contribuent au coût des soins et peuvent alors lui choisir un nom.

Le Sea Life rappelle qu'il est conseillé de ne pas s'approcher de phoques sur les plages. Ils sont parfois simplement présents pour se reposer. Si l'animal parait blessé ou affaibli, il est conseillé de prévenir la police ou le centre d'accueil des phoques.