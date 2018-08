Un plan flamand pour apprendre aux habitants à cohabiter avec les loups

(Belga) Le "plan loups" de la ministre flamande de l'Environnement Joke Schauvliege (CD&V) a pour objectif d'apprendre aux habitants à cohabiter avec les loups. Les endroits où ils se trouvent doivent être protégés, notamment en réduisant l'intensité du trafic routier, selon le texte approuvé la semaine dernière par plusieurs associations, des éleveurs et des chasseurs.

La Belgique compte actuellement trois loups, deux en Flandre et un en Wallonie. Étant donné la probable arrivée de loups supplémentaires, la Région flamande a décidé d'adopter un plan. Il prévoit notamment des mesures pour protéger les moutons des prédateurs avec des clôtures électriques. Aucune mesure n'est toutefois efficace à 100%, souligne le plan. "Les loups sont des animaux inventifs et intelligents, ils ajustent leur comportement de chasse en fonction de la prévention." Les personnes qui subissent des dommages ont droit à une indemnisation, mais uniquement si elles ont d'abord pris des mesures préventives. La Région flamande et les communes continueront à informer la population sur la cohabitation avec les loups dans les mois et années à venir. Le loup est une espèce protégée. Il est dès lors interdit de le tuer intentionnellement. (Belga)