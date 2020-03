Un premier sans-abri testé positif au coronavirus au Samusocial

(Belga) Un sans-abri hospitalisé vendredi a été testé positif au coronavirus, a indiqué lundi Christophe Thielens, porte-parole du Samusocial. Un second sans-abri hospitalisé est toujours en attente du résultat de son test. Un demandeur d'asile, envoyé à l'hôpital par le centre pour demandeurs d'asile du Samusocial situé à Neder-Over-Heembeek, a par ailleurs également été testé positif.

Le Samusocial a ouvert vendredi un refuge dans la rue du Petit Rempart, à Bruxelles, pour les personnes suspectées d'être affectées par le virus. Sur les 19 lits actuellement disponibles, quatre étaient occupés lundi et trois transferts étaient en cours. Ces trois derniers patients, isolés dans différents centres, devaient au préalable être vus par le médecin de la Commission communautaire commune (Cocom). Le Samusocial, l'ONG Médecins du Monde et l'association des Infirmiers de rue ont par ailleurs appelé à réaliser des tests réguliers dans les populations des sans-abri et des migrants et sur les travailleurs sociaux qui les prennent en charge. (Belga)