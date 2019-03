Un projet transfrontalier pour produire des espèces végétales sur des terres marginales

(Belga) Un projet transfrontalier entre la Wallonie, la Flandre occidentale et le Nord de la France doit répertorier les terres inutilisées ou marginales qui pourraient faire l'objet d'une mise en culture. L'objectif ultime de ce projet, intitulé New-C-Land, est de produire de la biomasse, a-t-on appris jeudi lors de sa présentation à Lille.

La demande de matières premières végétales augmente parallèlement à la croissance de la bioéconomie. Il est donc important d'identifier les zones dans lesquelles des cultures peuvent être plantées pour répondre à ces besoins futurs. À terme, cela devrait conduire à une réduction de la dépendance aux ressources fossiles. Les partenaires du projet New-C-Land vont d'abord s'atteler à identifier les terres marginales. Il peut s'agir de terres abandonnées telles que des parcelles en jachère, de terrains pollués, de terres faiblement productives ou encore de terres temporairement marginales qui attendent d'être valorisées. Un inventaire de ces espaces sera ensuite réalisé. Par après, une discussion sera engagée avec les gestionnaires, les autorités publiques et les entreprises au travers de campagnes d'information. L'idée est d'aboutir à un plan de plantations, qui débouchera à son tour sur la production de biomasse, tout en tenant compte du contexte social, environnemental et économique. Le projet est soutenu par des fonds européens via le programme Interreg. (Belga)