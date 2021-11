Un résultat "insuffisant" pour la COP26, regrette Ecolo

(Belga) "Bien qu'un pas en avant ait été fait lors de ce sommet sur le climat et que l'ambition de 1,5 degré ait été confirmée, les mesures concrètes de l'accord ne sont pas suffisantes pour arrêter le réchauffement climatique", a regretté samedi soir la coprésidente d'Ecolo, Rajae Maouane, qui était présente à Glasgow à l'occasion de la COP26.

Cette dernière a notamment jugé "décevant qu'au tout dernier moment, il n'a pas été possible de combler le fossé entre l'objectif d'un réchauffement maximal de 1,5 degré et les mesures nécessaires pour y parvenir", les pays fortement dépendants des combustibles fossiles ayant critiqué l'accord jusqu'au bout. L'ambition a dès lors été revue à la baisse au tout dernier moment. "Ce dernier rebondissement montre une fois de plus qu'il appartient aux pays riches d'accroître le financement climatique et de maintenir l'ambition et la pression à un niveau élevé", a commenté Rajae Maouane. "Le fossé entre les déclarations d'intention et les réponses apportées par la communauté internationale reste trop important. La notion d'urgence climatique n'est toujours pas suffisamment appréhendée à la juste mesure de ses conséquences et de la rapidité des transformations en cours", a-t-elle conclu. (Belga)