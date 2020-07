Un temps doux mais nuageux ces prochains jours

(Belga) Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses jeudi après-midi. Il fera doux avec des maxima de 17 à 22 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Demain/vendredi, le temps sera souvent sec avec un ciel partiellement nuageux et toujours des températures douces avec 18 à 23 degrés. Durant ce week-end, le temps sera à nouveau doux et assez nuageux. Le vent sera assez soutenu en fin de semaine au littoral. Le début de la semaine prochaine s'annonce un peu plus frais mais généralement sec. Le vent se montrera plus discret. (Belga)