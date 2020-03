Un temps ensoleillé et doux avant une détérioration dimanche

(Belga) Il fera assez doux et ensoleillé samedi après-midi avant l'arrivée de conditions plus automnales dimanche et la chute des températures, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Samedi après-midi, les maxima se situeront autour de 10 degrés à la Côte, de 13 ou 14 degrés dans le centre et atteindront jusque 16 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré, et fort à la Côte, de secteur nord - nord-est, avec des rafales jusque 50 km/h dans l'intérieur des terres et pouvant atteindre des valeurs autour de 65 km/h au littoral, indique l'IRM. Un vent qui contribuera à améliorer la qualité de l'air, comme le soulignait la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) qui pointait des concentrations de particules fines (PM 2,5 et PM 10) élevées depuis vendredi. Dans l'après-midi, le vent apportera de l'air maritime plus propre, selon la Celine. Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps devrait rester sec. En Haute Belgique, une averse de neige sera possible. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 degrés au littoral. Le vent sera fort à la Côte avec des rafales jusque 65 km/h. Dimanche, le ciel sera changeant avec quelques ondées locales. Plus tard dans la journée, le risque d'averses hivernales augmentera sur le relief de l'Ardenne. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra sec sur l'ouest avec des éclaircies plus larges. Il fera froid avec des maxima d'à peine 2 degrés en Hautes-Fagnes à 8 degrés à la Côte, et de l'ordre de 6 ou 7 degrés dans le centre. Le vent sera très désagréable; il soufflera fort dans l'intérieur des terres, et même très fort au littoral avec des rafales jusque 75 ou 80 km/h. (Belga)