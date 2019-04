Un temps estival avant le retour de la pluie mercredi

(Belga) Lundi après-midi, quelques champs nuageux sont attendus mais le temps restera estival. Les maxima atteindront des valeurs comprises entre 19 et 25 degrés. Le vent sera dans l'ensemble modéré de secteur est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique à la mi-journée.

Mardi, il fera d'abord encore assez beau avec un ciel seulement voilé par quelques nuages d'altitude. L'après-midi, ce voile va s'épaissir et des nuages cumuliformes vont également se développer. Les températures maximales atteindront encore localement des valeurs proches de 21 ou 22 degrés. Le vent sera faible à souvent modéré de secteur est. Sur le sud du pays, le vent soufflera majoritairement du sud-est. Mercredi matin, il fera encore assez ensoleillé. En cours de journée, de plus en plus de cumulus dériveront à partir de la France et finiront par éclater en averses potentiellement orageuses. Avant l'arrivée de la zone de pluie, il fera encore temporairement chaud avec des maxima autour de 24 degrés au nord du pays. Le vent sera modéré, à parfois assez fort, de secteur sud. Des rafales seront possibles entre 60 et 70 km/h. Des averses sont encore prévues jusqu'à la fin de la semaine.