Un temps estival pour le week-end

(Belga) Le temps sera estival et généralement ensoleillé vendredi avec des maxima entre 21 degrés à la côte et 30 degrés en Campine. De légers développements nuageux pourront se former sur le sud-est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Samedi, le temps sera à nouveau ensoleillé et chaud avec des maxima compris entre 25 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes et jusqu'à 30 degrés dans le centre, voire localement un peu plus. De dimanche à mardi, le temps restera sec et ensoleillé. Les maxima seront proches de 28 degrés dans le centre du pays sous un vent de secteur est d'abord modéré, devenant généralement faible ensuite. Mercredi et jeudi, le temps restera chaud avec des maxima entre 25 et 30 degrés. Toutefois, le risque de précipitations orageuses augmentera. (Belga)