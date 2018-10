Un temps sec et un vent soufflant jusqu'à 70 km/h dans l'après-midi

(Belga) Quelques pluies devraient encore tomber vendredi après-midi dans l'extrême est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec à une averse près, sous un ciel changeant, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Il fera assez frais avec des maxima de 14 degrés en Haute Belgique à 18 degrés en Campine. Le vent sera généralement assez fort de secteur ouest et les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h. A la mer, le vent d'ouest sera fort avec des rafales de 70 à 80 km/h.

Samedi, la journée débutera sous une nébulosité variable avec un risque d'une averse localisée, surtout sur le sud du pays. Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. Ensuite, à l'approche d'une perturbation, le ciel se couvrira et les premières pluies pourront toucher l'ouest du pays en fin de journée. Les maxima se situeront entre 13 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 18 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest à ouest. Dimanche, le ciel sera chargé avec pas mal de pluie, puis aussi des averses qui pourraient même être accompagnées d'un coup de tonnerre. Le vent se renforcera nettement au fil des heures pour devenir fort à localement très fort de secteur sud-ouest. En fin de journée, les rafales pourraient d'ailleurs atteindre 100 km/h. Ce n'est que dans le courant de la nuit que le temps redeviendra plus calme et plus sec. Les maxima se situeront entre 17 et 23 degrés. (Belga)