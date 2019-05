Un temps variable durant le reste de la semaine

(Belga) Jeudi après­-midi, la nébulosité sera variable avec le développement de quelques averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés. Le temps devrait rester pluvieux durant le reste de la semaine. Il faudra attendre mercredi prochain pour le retour du soleil et des températures plus douces.

Vendredi, la journée débutera par un temps généralement sec avec par endroits de larges embellies. Une petite averse reste cependant possible sur le nord du pays. En cours de journée, les nuages se reforment et quelques averses se produisent par endroits, surtout en Ardenne et sur le nord du pays. Le mercure oscillera entre 12 et 15 degrés, selon l'IRM. Samedi, il pleuvra dans la plupart des régions. Un temps plus sec s'installera ensuite sur l'ouest puis sur le centre du pays; la nébulosité deviendra plus variable mais quelques averses se produiront encore par endroits. Sur l'est, pluies ou averses se maintiendront jusqu'en soirée. Les maxima seront compris 10 à 14 degrés avec un vent généralement modéré de nord à nord­-ouest. Dimanche, la nébulosité sera variable devenant parfois abondante en cours de journée. Le temps sera généralement sec mais une petite averse isolée reste cependant possible. Les maxima oscilleront entre 8 et 14 degrés. Mercredi, le soleil devrait enfin faire son retour. La températures sera également plus douce avec des maxima pouvant atteindre 18 degrés.