Un variant agressif du VIH circule en Belgique et aux Pays-Bas

(Belga) Un variant agressif du VIH qui mène plus rapidement au Sida et est plus contagieux que les variants connus circule aux Pays-Bas. Le variant a également été découvert en Belgique, rapporte De Standaard jeudi.

Aux Pays-Bas, au moins une centaine de personnes ont été contaminées par ce variant du VIH, qui cause le Sida. Ce variant détruit des cellules cruciales du système immunitaire deux fois plus rapidement que d'autres variants du VIH. Sans traitement, il peut mener à des infections potentiellement mortelles après un à deux ans. Le nouveau variant du VIH est plus virulent et plus contagieux, écrivent les chercheurs britanniques de l'université d'Oxford dans la revue Science. La concentration de virus dans le sang des porteurs est mille fois supérieure à la normale. Mais il n'est pas résistant aux traitements. Si un traitement aux anti-viraux débute rapidement après le diagnostic ou la contamination, le pronostic est aussi bon qu'avec une contamination "classique". Les scientifiques britanniques ont également identifié un individu contaminé au nouveau variant en Belgique, ainsi qu'en Suisse. Selon le chercheur principal Chris Wymant, d'autres personnes ailleurs sont aussi contaminées. (Belga)