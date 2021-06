Une bactérie intestinale "qui pue", encore non identifiée, a été découverte à l'UCLouvain: elle a des bienfaits potentiellement déterminants

Une équipe de recherche de l'UCLouvain, supervisée par Patrice Cani (chercheur FNRS au Louvain Drug Research Institute), a découvert une bactérie intestinale encore non identifiée jusqu'ici. Les scientifiques ont réussi à déterminer que la bactérie possède une action positive sur le diabète de type 2, l'obésité et l'inflammation.

Les auteurs de cette découverte lui ont donné un nom : Dysosmobacter welbionis. Dysosmo (qui sent mauvais, en grec), bacter (bactérie), soit la bactérie qui pue, "parce que, quand on la fait pousser, elle a une légère odeur" et Welbionis pour le Welbio, l'organisme de la région wallonne qui finance cette recherche.

Fait notable dans le monde de la recherche belge: il est rare qu'une seule et même équipe parvienne à découvrir un nouveau genre de bactéries, puisse lui donner un nom, et mette ensuite au jour son action au sein du corps humain. La découverte a été publiée dans la revue scientifique internationale Gut.