Trop de personnes fument encore dans les salles de concert: "Le rock, c'est à l'intérieur et les clopes à l'extérieur"

Kom op tegen Kanker s'associe aux promoteurs de concerts et directeurs de salles pour lancer une nouvelle campagne afin d'empêcher la cigarette de s'inviter pendant les concerts. Des bracelets portant l'inscription #smokefreeconcerts seront distribués dès mercredi lors de concerts à travers la Belgique pour sensibiliser les amateurs de musique. "Car le rock, c'est à l'intérieur et les clopes à l'extérieur", souligne Kom op tegen Kanker.

Lors de certains concerts, et bien que cela soit interdit, il arrive que des spectateurs allument tout de même une cigarette dans la salle, ce qui ne plaît pas au public non-fumeur. Ce geste en incite par ailleurs souvent d'autres à faire de même. Outre la distribution de bracelets, les différents partenaires de la campagne diffuseront un message clair à travers plusieurs canaux de communication afin d'encourager les "concerts sans fumée".





"L'époque où cigarette et rock'n'roll allaient de pair est révolue. Aujourd'hui, nous voulons débarrasser les concerts de la cigarette et la cigarette de son image 'cool'. Car tout le monde a le droit de respirer un air sain", déclare Marc Michils, directeur général de Kom op tegen Kanker.

Les salles sont aussi concernées puisque lorsque des spectateurs fument en leur sein, ce sont elles qui paient l'amende. L'Ancienne Belgique, le Botanique, le Democrazy, le Gracia Live, Het Depot, Greenhouse Talent, le Cirque Royal, La Madeleine, Live Nation, STLive, le Palais 12, le Sportpaleis Group et le Vooruit Gent participent à cette action. "À l'AB, nous sommes totalement en faveur de cette campagne. La force de cette action réside dans le fait qu'elle souhaite propager la voix des spectateurs. Ce sont les spectateurs eux-mêmes qui indiquent ne pas apprécier lorsque quelqu'un allume une cigarette à côté d'eux, lors d'un concert", ajoute Dirk De Clippeleir, directeur général de l'Ancienne Belgique. Mercredi, les bracelets seront distribués lors du concert de Nicki Minaj au Palais 12.