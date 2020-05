Horreur dans une ferme de Villers-le-Bouillet: une centaine d'animaux périssent dans un incendie

Un incendie s'est déclaré mercredi soir, dans une ferme située rue Jules Pirotte à Fize-Fontaine, dans la commune de Villers-le-Bouillet (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. Selon les secours, une centaine d'animaux ont péri dans les flammes.

Les pompiers ont été appelés aux alentours de 18h30 pour cet incendie. Sur les lieux, ils ont constaté l'ampleur du sinistre et ont reçu de l'aide de la part de leurs collègues de la zone de secours Hesbaye, de Liège et de la protection civile. Plusieurs hangars ont été touchés par le feu et l'un d'eux a été ravagé par les flammes. Une centaine d'animaux présents sur place n'ont pas survécu. Aucune perte humaine n'est cependant à déplorer. L'incendie était maîtrisé à 20h45, mais les pompiers étaient toujours sur place pour garder le contrôle de la situation. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. (Belga)