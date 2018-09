Une centaine de personnes ont succombé au virus Ebola dans l'est du Congo

(Belga) Une centaine de personnes sont décédées en République démocratique du Congo (RDC) dans l'épidémie du virus Ebola, alors que les autorités éprouvent des difficultés à contenir la propagation de la maladie à l'est du pays, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda.

En tout 149 cas mortels de la fièvre hémoragique ont été rapportés dans la région, dont 118 ont été confirmés et 31 sont probables, communique le ministère de le Santé dans une déclaration. Quarante cas ont été traités et les autorités sanitaires ont procédé à la vaccination de 11.417 personnes depuis le 8 août. Les autorités éprouvent des difficultés à contenir la maladie dans le Nord Kivu, une province qui est frontalière avec l'Ouganda et le Rwanda. Le conflit en cours, le mouvement des milliers de personnes déplacées et les voyages frontaliers compliquent la gestion de l'épidémie. (Belga)