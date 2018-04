Une cinquantaine d'empreintes de dinosaures géants retrouvées au large de l'Écosse: elles dateraient de 170 millions d'années (photo)

Cette série d'empreintes est considérée comme une découverte assez importante parce qu'elles constituent une preuve rare de la période du Jurassique moyen, rapporte le site Sky NEWS ce mardi. Cette découverte a été faite dans un lagon boueux au large de la côte nord-est de l'île de Skye. Ces empreintes ont été laissées par des sauropodes et des théropodes à long cou, des dinosaures qui mesuraient jusqu'à deux mètres de haut et étaient respectivement liés au Brontosaure et au Tyrannosaurus rex.

Environ 50 empreintes de pas ont été découvertes à Brothers 'Point. La plus grande mesurait 70 centimètres de largeur. Les conditions d'observation et d'étude n'étaient pas optimales pour les scientifiques qui devaient faire face au vent des marées.

Deux empreintes différentes ont été identifiées, appartenant probablement à deux animaux différents.

Les scientifiques ont également eu recours à des drones pour créer une carte du site découvert. Le travail réalisé par cette équipe de chercheurs de l'université d'Edimbourg a été publié dans le Scottish Journal of Geology.