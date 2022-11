Une cinquantaine de personnes à Bruxelles rappellent les enjeux primordiaux de la COP27

(Belga) Le collectif citoyen Rise for climate Belgium a rassemblé une cinquantaine de personnes, samedi après-midi, place Schuman à Bruxelles, pour rappeler ses revendications dans le cadre de la COP27 qui se tient actuellement en Égypte, à commencer par le respect de l'Accord de Paris. Des militants de l'ONG FairFin ont également épinglé sur un fil des billets de 200 euros factices, trempés de couleur verte, pour dénoncer le "greenwashing" des banques à la COP27.

"Nous demandons le respect de l'Accord de Paris par tous les gouvernements présents à la COP27", a déclaré samedi Kim Le Quang, porte-parole de Rise for climate Belgium. "Nous demandons aussi l'accélération des mesures climatiques européennes, car la neutralité carbone en 2050 c'est beaucoup trop tard. Les ONG européennes demandent par exemple de réduire d'au moins 65% les émissions de GES [gaz à effet de serre] d'ici 2030, par rapport à 1990", a-t-il dit. "Enfin, nous demandons de promouvoir les énergies renouvelables et d'ordonner la fin des subventions aux énergies fossiles". L'ONG FairFin a renchéri sur ce point. Ses militants ont disposé, lors de l'action de samedi sur la place Schuman, un fil sur lequel étaient épinglés des billets factices de 200 euros nappés de couleur verte. Cette action symbolique représentait la manière dont les banques utilisent la COP27 pour donner une image trompeuse de leur prise de responsabilité en matière écologique. Pour cette ONG, il ne faut pas être dupe:ces entreprises de la finance continuent en réalité à investir massivement dans les énergies fossiles. "Il est inacceptable que les banques et les acteurs financiers se servent du sommet sur le climat pour se blanchir", a déclaré Marie Jans de FairFin. (Belga)