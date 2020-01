Une commission spéciale au Parlement européen pour la lutte contre le cancer

(Belga) La stratégie de lutte contre le cancer sera au cœur d'une commission spéciale que le Parlement européen s'apprête à installer, a indiqué lundi le Parti populaire européen (PPE), premier groupe politique au sein de cette assemblée.

De ce fait, "la lutte contre le cancer devient une priorité pour l'ensemble de l'Union européenne", s'est réjoui dans un communiqué l'eurodéputé allemand Peter Liese, porte-parole du groupe PPE sur les matières de santé. Les présidents des groupes politiques du Parlement européen se sont entendus la semaine dernière sur l'instauration de cette nouvelle commission, que le PPE appelait de ses vœux. L'adoption formelle en plénière et la mise en place officielle sont attendues dans les prochaines semaines. C'est le 4 février prochain, Journée mondiale contre le cancer, que la Commission européenne doit lancer une consultation sur son plan de lutte, qu'elle devra présenter avant fin 2020, selon M. Liese. La commission parlementaire y contribuera et surveillera sa mise en œuvre. "C'est le véhicule idéal pour cela. Nous pourrons y réunir l'expertise de toutes les autres commissions pertinentes (Environnement et Santé, Recherche, Emploi et Affaires sociales, Marché intérieur)", note l'élu. L'Europe ne peut pas tout en la matière, ajoute-t-il: plusieurs domaines sanitaires relèvent de la compétence des États membres, comme l'organisation du système de santé ou le soutien financier aux thérapies. (Belga)