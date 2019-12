Une éléphante de 59 ans décède après une vie à transporter des touristes au Vietnam

(Belga) Une éléphante de 59 ans est morte dans les Hauts-Plateaux du centre du Vietnam après avoir transporté des touristes en voyage pendant de nombreuses années, ont déclaré les autorités jeudi.

H'Ban est décédée mardi de mort naturelle, a déclaré Huynh Trung Luan, directeur du Centre provincial de conservation des éléphants de Dak Lak. Le propriétaire de l'éléphante et les villageois ont organisé ses funérailles et l'ont enterrée mercredi. L'éléphante souffrait de problèmes dentaires depuis des mois, ce qui lui posait des problèmes pour s'alimenter correctement, a-t-il ajouté. H'Ban est née en 1962 et a été apprivoisée et utilisée pendant longtemps pour transporter les touristes. La vieillesse, l'épuisement dû au surmenage dans l'industrie du tourisme et l'absence d'un environnement naturel ont empêché les éléphants domestiques de se reproduire, entraînant une chute brutale du nombre d'éléphants captifs de 502 en 1980 à seulement 44 actuellement, selon le centre provincial de conservation.