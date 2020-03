Une élève du collège Cardinal Mercier de Braine-l'Alleud positive au Covid-19

(Belga) Une élève du collège Cardinal Mercier de Braine-l'Alleud a été testée positive au Covid-19, ont annoncé mercredi plusieurs médias. Le bourgmestre brainois a confirmé l'information, précisant néanmoins à l'agence Belga que la fermeture de l'établissement scolaire ne figure pas à l'ordre du jour.

L'infection au coronavirus a été décelée lundi chez une femme habitant Uccle. Mardi, sa fille a également été testée positive au Covid-19. Cette dernière fréquente le collège Cardinal Mercier, l'une des plus grandes institutions scolaires francophones du pays qui compte quelque 3.500 élèves. "Le centre médical de l'établissement gère la prise en charge et le suivi des étudiants", assure le bourgmestre Vincent Scourneau, disant regretter le manque d'indications claires et précises émanant des autorités fédérales et communautaires. "Nous devons adopter une attitude prudente, mais pas excessive. Il faut raison garder et la fermeture du collège Cardinal Mercier n'est pas envisagée", conclut-il. (Belga)