Une femme de 32 ans décède de la rougeole en France

(Belga) Une femme âgée de 32 ans est morte de la rougeole dans un hôpital de l'ouest de la France, amenant les autorités sanitaires à relancer des messages en faveur des vaccins dans un pays méfiant à leur égard.

Cette femme non vaccinée est morte le 10 février, selon le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Ce décès intervient alors que la France vient de légiférer pour porter de trois à onze le nombre de vaccins obligatoires, dont celui de la rougeole, pour les enfants, après de vifs débats. L'épidémie de rougeole, qui sévit en Nouvelle-Aquitaine depuis le début novembre 2017, "persiste" dans cette région, selon l'Agence régionale de santé, qui recense à ce jour 269 cas confirmés, dont un sur quatre (66) a nécessité une hospitalisation, et pour quatre des patients une admission en réanimation. Ces chiffres ont plus que doublé depuis le 24 janvier. (Belga)