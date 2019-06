Une femme enceinte poignardée à Londres décède, son enfant en état critique

(Belga) Une femme de 26 ans enceinte de 8 mois a été poignardée samedi à Londres, a indiqué la police de la capitale du Royaume-Uni. Son bébé a vu le jour mais la jeune femme a perdu la vie.

"Son enfant a été accouché sur place avant d'être emmené à l'hôpital", a indiqué la police londonienne dans une déclaration, ajoutant que l'enfant restait dans une situation critique. La mère a été poignardée à une adresse résidentielle dans le quartier de Croydon et est décédée sur place. La police a été informée par des proches qui attend une identification formelle. La police a affirmé qu'un homme de 37 ans a été arrêté suspecté de meurtre et a placé en détention. "C'est un incident horrible qui a visé une jeune mère qui a perdu la vie, son enfant est en état critique", a indiqué le département homicide de la police londonienne. L'enquête ouverte cherche à déterminer ce qui s'est exactement passé et établir les faits. "Les violences contre les femmes n'ont pas place dans notre ville, des meurtres horribles dans des maisons que celle-ci démontrent l'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés", a commenté le maire de Londres Sadiq Khan sur Twitter. (Belga)