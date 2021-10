Une jeune Américaine s'approche d'une ourse et de ses petits: 4 jours de prison

Une jeune Américaine a été condamnée à quatre jours de prison et mille dollars d'amende pour s'être approchée de trop près d'une ourse et de ses petits dans le parc national de Yellowstone.



Samantha Dehring a plaidé coupable de s'être approchée à moins de 91 mètres de la mère grizzly pour la photographier le 10 mai dernier dans ce gigantesque parc naturel, selon un communiqué du procureur fédéral du Wyoming daté de jeudi.



Ce jour-là, la jeune femme de 25 ans se trouvait à Roaring Mountain quand une ourse et ses trois petits sont arrivés. Tandis que les autres touristes reculaient lentement et remontaient dans leurs véhicules, conformément aux consignes données aux visiteurs du parc, Samantha Dehring a continué à prendre des photos de l'animal pendant que l'ourse la chargeait sur quelques mètres pour tenter de l'éloigner de sa portée.



"La faune sauvage du parc national de Yellowstone est bel et bien sauvage. Le parc n'est pas un zoo où les animaux peuvent être observés en toute sécurité de l'autre côté d'une barrière", a relevé le procureur Bob Murray.



"Approcher une ourse grizzly avec des oursons est totalement idiot. En l'occurrence, c'est uniquement par un coup de chance qu'on parle de Dehring comme d'une prévenue et pas comme d'une touriste mutilée", a-t-il insisté.



Le règlement du parc stipule qu'il est interdit de s'approcher à moins de 25 yards (23 mètres) des gros animaux (bisons, élans, wapitis, etc) et à moins de 100 yards (91 mètres) des ours et des loups.