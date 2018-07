Une journée chaude et ensoleillée malgré un risque d'orage dans le sud-est

(Belga) La journée de jeudi sera ensoleillée avec de légers développements nuageux. Un risque d'averses orageuses subsistera toutefois, surtout dans le sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 21 et 29 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps deviendra assez ensoleillé jeudi avec d'abord des voiles nuageux d'altitude et formation de légers développements nuageux en cours de journée. Sur le sud-est du pays, l'atmosphère sera nettement plus instable avec à nouveau développement de quelques ondées orageuses. Les maxima grimperont jusqu'à 21 degrés le long du littoral, 22 ou 23 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 25 à 29 degrés dans la plupart des autres régions, selon l'IRM. En soirée, les dernières averses orageuses se dissiperont progressivement. La nuit de jeudi à vendredi sera calme avec la formation d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard en Ardenne. Des nuages bas en provenance de la mer du Nord pourraient envahir la région côtière. Les minima seront compris entre 11 et 17 degrés. Vendredi, le temps sera à nouveau ensoleillé dans la plupart des régions avec quelques légères formations nuageuses en cours de journée. Une dernière petite averse isolée pourra encore se produire sur le sud-est du pays. Le mercure oscillera entre 21 et 28 degrés, d'après l'IRM. (Belga)