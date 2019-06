Une journée mondiale des martinets vendredi

(Belga) La journée de vendredi sera dédiée dans 28 pays aux martinets, ces oiseaux qui passent l'entièreté de leur vie en vol, annonce mercredi Natagora.

Les martinets mangent, boivent, dorment, se toilettent et s'accouplent dans le ciel, ne se posant que pour se reproduire. S'ils sont quasiment inconnus dans l'hémisphère sud, où ils passent neuf mois, ils investissent dans l'hémisphère nord les cavités des bâtiments urbains au début du mois de mai, pour couver. "Un mode de vie qui s'accommode mal de nos pratiques actuelles de rénovation et de construction", pointe Natagora. "Plusieurs espèces de martinets font l'objet d'études depuis des décennies. D'autres, en revanche, restent largement méconnues. Nous espérons que la Journée mondiale des martinets contribuera à susciter des vocations de par le monde, et par là-même, à renforcer leur protection", souligne Martine Wauters, fondatrice de Martinets sans frontières. Une centaine d'activités sont prévues vendredi dans 28 pays. En Belgique, petits et grands sont invités à Bruxelles à observer et recenser l'une des principales colonies de ces volatiles, nidifiant de part et d'autres des arcades du Cinquantenaire. (Belga)