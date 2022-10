Une manifestation de soutien à l'action de Code Rouge se tiendra dimanche à Écaussinnes

(Belga) Une manifestation de soutien à l'action de la coalition citoyenne Code Rouge contre TotalEnergies aura lieu dimanche à 14h15 à Écaussinnes, en province de Hainaut, annoncent samedi les signataires de l'appel. Vingt-cinq organisations, syndicats et ONG formeront un cortège entre la gare et la Grand place. Des prises de paroles viendront émailler l'événement.

"Nous joindrons nos voix à celles des activistes de la coalition Code Rouge, dont nous partageons les revendications", expliquent les organisations dans un communiqué. "En unissant nos forces, nous pouvons espérer construire une société viable. Une société où chacun a un accès équitable à l'énergie, avec des factures d'énergie moins élevées et où les citoyens et citoyennes sont soutenus. Une société qui mise sur les énergies renouvelables et un usage plus raisonnable de l'énergie. Une société où la transition ne se fait pas sur le dos des classes populaires et avec des possibilités d'emplois décents, respectueux de la planète et rémunérateurs pour toutes et tous". La commune d'Écaussinnes et l'organisation Canopea (ex-IEW) ont par ailleurs déposé une plainte pour pollution contre TotalEnergies. Les membres de la coalition Code Rouge ont lancé samedi matin des actions contre le site de TotalEnergies à Feluy, dans le Hainaut, et contre le dépôt de l'entreprise française à Wandre, dans la province de Liège. Un millier d'activistes sont mobilisés pour paralyser l'activité de ces deux sites avec pour objectif de dénoncer la responsabilité de l'industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale et d'exiger la sortie des énergies fossiles. (Belga)