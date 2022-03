Une nouvelle action en faveur du climat à Bruxelles le 25 mars

(Belga) Les associations Fridays for Future et Youth for Climate Belgium organisent une nouvelle action sur le thème du climat, une Global Climate Strike, le 25 mars prochain, par le biais d'une marche à Bruxelles. Les manifestants demanderont plus de justice climatique en défilant sur le thème #PeopleNotProfit, et réclameront de ne pas faire passer le profit avant l'humanité.

La marche, qui s'inscrit dans le mouvement mondial de grève climatique, partira aux environs de 13h30 du Mont des Arts (place de l'Albertine) et se dirigera vers la gare du Midi. Les marcheurs rappelleront aux leaders du monde leurs promesses de "réparations climatiques". Ils exigeront que soit mis fin à "l'écoblanchiment" dans les pays du nord, qui fait des victimes dans les pays du sud. "Les réparations climatiques ne sont pas une œuvre de charité mais un processus de justice transformatrice par lequel nous demandons que le pouvoir politique se tourne à nouveau vers les gens et les communautés", expliquent les deux associations précitées dans un communiqué. Les activistes réclament que les communautés indigènes puissent récupérer leurs terres, soient dédommagées pour les dégâts occasionnés et qu'un plan à long terme soit élaboré pour ceux qui subissent le plus de conséquences néfastes en raison des perturbations climatiques. "Nous nous réunirons le 25 mars 2022 pour faire de #PeopleOverProfit notre priorité et pour expliquer notre vision partagée d'une planète fonctionnant mieux et plus justement pour tous ses habitants", insistent-elles. (Belga)