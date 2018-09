Une "Nuit debout" devant l'abattoir d'Anderlecht pour le bien-être animal

(Belga) L'association antispéciste 269 Libération Animale organise ce mercredi soir une manifestation statique devant l'abattoir d'Anderlecht afin de protester contre l'abattage des animaux. Une trentaine de militants étaient sur place peu avant 20h00, selon la police locale. L'action, intitulée "Nuit debout devant les Abattoirs", se déroule également à Tielt et sur plusieurs sites français. La manifestation devrait s'achever jeudi vers 05h00, heure d'ouverture des abattoirs.

L'objectif de ce rassemblement devant les portes de l'abattoir est, selon 269 Libération Animale, "de perturber le fonctionnement d'un site peu habitué à recevoir directement la contestation antispéciste et d'ancrer un rapport de force, en montrant que les activistes sont désormais prêts à se presser aux portes des lieux d'exploitation". L'organisation de cette troisième "Nuit debout devant les Abattoirs", explique le mouvement, poursuit un double but. D'une part d'amorcer au sein du mouvement animaliste un virage stratégique vers l'action directe et la confrontation en incitant les militants à cibler directement les lieux d'exploitation animale. D'autre part, fédérer les activistes antispécistes, leur permettre de se rencontrer et de concrétiser un cheminement construit vers l'action directe. "Il est temps d'abandonner les tracts, les pancartes, les pétitions, les happenings et autres manifestations théâtrales de désobéissance civile pacifique plus ou moins ridicules. Sortons des actions purement 'symboliques' dénuées de toute efficacité et du militantisme légaliste de rue pour passer à la lutte antispéciste en ciblant directement les industries et l'Etat par l'action directe", indique encore 269 Libération Animale. (Belga)