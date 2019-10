Une pie-grièche brune aperçue pour la première fois en Belgique

(Belga) Une pie-grièche brune a été aperçue pour la première fois en Belgique vendredi dernier à Heist (Knokke-Heist, Flandre occidentale), rapporte lundi l'association pour la protection de la nature en Flandre Natuurpunt.

L'oiseau a été découvert par des ornithologues amateurs. La pie-grièche brune est originaire d'Asie de l'Est. Un premier spécimen avait été découvert en Europe, plus précisément en Grande-Bretagne, en 1985. Ensuite, l'oiseau avait été observé dans d'autres pays tels que le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Malte, la Norvège, l'Espagne, la Suède... et en Amérique du Nord pour la première fois cette année. D'autres oiseaux rares ont été recensés en Belgique le mois dernier, notamment à la Côte, parmi lesquels: un traquet isabelle, un viréo aux yeux rouges ou une pie-grièche isabelle. On ignore pour quelles raisons exactement ces espèces sont arrivées jusqu'ici. Mais il n'est pas étonnant qu'on les ait repérées sur la zone côtière, selon Natuurpunt qui explique: "La mer du Nord forme une sorte de barrière naturelle que la plupart des oiseaux chanteurs n'aiment pas survoler. Et, la nuit, les lumières du port ont tendance à attirer les volatiles". 452 espèces d'oiseaux différentes ont déjà été recensées en Belgique. (Belga)