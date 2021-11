Une "pilule anti-Covid" pourrait bientôt être autorisée en Europe: "Un traitement qui peut réduire les hospitalisations"

Dans la lutte contre le Covid, les réponses médicales évoluent. Des traitements sous formes de comprimés sont développés. Leur but est de diminuer le risque de développer des formes graves de la maladie. L'un de ses médicaments pourrait être bientôt autorisé en Europe.

Pilules ou comprimés seraient donnés dès les premiers symptômes du Covid-19, dans le but d'éviter les formes graves et, donc, les hospitalisations. "Le fait d'avoir un traitement n'est pas du tout une raison pour ne pas se faire vacciner, explique Albert Bourla, président directeur général de Pfizer. En fait, nous devons faire le vaccin. Certains, malheureusement, contracteront la maladie, et c'est la bonne nouvelle car nous avons maintenant un traitement qui peut réduire les hospitalisations. Au lieu de 10 personnes allant à l'hôpital, une seule ira."

Après des mois de recherches, deux géants pharmaceutiques américains annoncent des résultats très encourageants. Après la pilule de Merck, Molnupiravir, approuvée jeudi au Royaume-Uni, celle de Pfizer, Paxlovid, fait preuve de son efficacité, selon des premiers résultats d’essais cliniques. "Quand nous l'avons donné en cinq jours, c'était une réduction de 85 %, et 89% sur les 385 premiers patients, donc la réduction des hospitalisations et des décès est très cohérente."

Peu d'effets secondaires

L'entreprise a annoncé avoir stoppé l'essai de son traitement, pour transmettre ses données aux autorités sanitaire américaines dans le cadre d'une demande d'utilisation en urgence. Les traitements de Merck et Pfizer, évoquent peu d'effets secondaires, et prévoient une dizaine de prises en cinq jours.

Si l'efficacité de ces médicaments se confirme, ce sera une avancée considérable dans la lutte contre le Covid-19. Les autorités sanitaires de l'Union européenne sont en train d'examiner en urgence ces médicaments. Ils viendraient s'ajouter à la vaccination, et non la remplacer, pour compléter l'arsenal thérapeutique contre le virus.