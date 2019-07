Une quinzaine de personnes prennent part au Big Jump dans la Meuse à Namur

(Belga) Une quinzaine de personnes se sont jetées à l'eau, ce dimanche midi, dans le cadre des "Big Jumps" organisés à Namur. Ce saut symbolique se déroule dans 17 endroits différents du pays la même journée afin d'attirer l'attention du grand public sur la qualité de l'eau.

Cet événement qui a vu le jour en 2005 est de plus en plus populaire dans les différents pays d'Europe. A Namur, le Royal Club Nautique Sambre et Meuse (RCNSM) organisait son propre plongeon. Vu les conditions climatiques, ils n'étaient pas nombreux à se mettre à l'eau mais le but est surtout symbolique. "C'est avant tout un acte citoyen pour viser à respecter la directive européenne pour avoir une meilleure qualité de l'eau. Cela a déjà bien évolué depuis les 15 dernières années, il y a une évolution dans la Meuse mais il y a encore des mesures à prendre", explique Louis Lambert, responsable des organisations, des randonnées, événements et festivités au RCNSM. La température de l'eau était clémente ce dimanche. "L'eau refroidit moins vite que l'air. Nous avons nos convaincus et l'important est qu'on parle du projet", conclut-il.