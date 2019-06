Cette tête GÉANTE d'un loup datant de l'âge de glace a été retrouvée en Sibérie

Attention aux yeux: une tête de loup géante datant probablement d'il y a 40.000 ans soit l'âge de glace a été retrouvée en Sibérie dans la région du Yakoutie.

Cette tête mesure plus de 40 cm, et est presque deux fois plus grande que la taille de la tête d'un loup actuel. L'animal présente d'impressionnantes canines dont la plupart sont visibles. Cette bête impressionnante a été découverte par hasard par un habitant durant l'été 2018, mais cette trouvaille vient seulement d'être révélée au grand public. Cette espèce animale qui est dans un excellent état de conservation a été étudiée minutieusement.

Le prédateur a une importante fourrure qui ressemble à la laine des mammouths. "Les muscles, les organes et les tissus de l'animal ont été retrouvés dans un bon état", estime Naoki Suzuki, professeur en paléontologie qui a étudié les restes de l'animal.



Les données récoltées seront comparées aux capacités physiques des lions et des loups actuels. L'impact écologique entre les espèces passées et actuelles sera aussi analysé, relate le Daily Mail.