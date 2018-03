Une vice-présidente et un rapporteur belges pour la commission spéciale sur les pesticides

(Belga) Les Belges Frédérique Ries (MR) et Bart Staes (Groen) ont été désignés lundi soir respectivement vice-présidente et rapporteur de la commission spéciale du Parlement européen sur les pesticides.

Cette commission, dont les travaux doivent durer neuf mois éventuellement renouvelables, doit se pencher sur les procédures européennes d'autorisation des pesticides, vérifier s'il existe des conflits d'intérêts lors de ces procédures et si les agences qui les mènent bénéficient de suffisamment de personnel et de financement. La commission examinera plus particulièrement le cas du glyphosate, la substance active de nombreux herbicides, dont le Roundup de Monsanto. La Commission européenne a approuvé le renouvellement de l'autorisation du glyphosate en décembre, en se basant notamment sur des avis positifs d'agences européennes. Mais plusieurs études, dont une d'un organe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), laissent penser que le glyphosate est cancérigène. La commission sur les pesticides sera présidée par le Français Eric Andrieu (S&D). Frédérique Ries est une des trois vice-présidentes. Bart Staes a été nommé rapporteur. Marc Tarabella (PS) est également membre effectif de la commission. Pascal Arimont, l'eurodéputé germanophone, Mark Demesmaeker (N-VA), Kathleen Van Brempt (sp.a) et Hilde Vautmans (Open Vld) sont suppléants. La première séance de travail aura lieu le 12 avril.