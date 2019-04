Grève à l'AP-HP et manifestation devant le siège à Paris

Une centaine de professionnels des services d'urgences de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris manifestaient vendredi matin à Paris, alors que la totalité des personnels de l'AP-HP étaient appelés à une grève de 24h, a constaté une journaliste de l'AFP.

Selon la direction, 505 personnes étaient en grève vendredi matin, soit 1,26% de mobilisation, d'après un comptage sur la quasi totalité des sites (42 sites sur 46).

Une délégation de représentants des services d'urgence était reçue vendredi matin, tandis que leurs collègues manifestaient devant le siège parisien de l'AP-HP.

"Sauvons l'hôpital public" proclamait une banderole. Un docteur Diafoirus, le médecin du "Malade imaginaire" de Molière affublé d'un masque, rebaptisé "Macronfoirus" se démenait devant un cercueil figurant l'hôpital public.

"Vous voulez moins d'impôts? Vous aurez moins d'hôpital", beuglait le médecin au faux nez au milieu d'urgentistes en blouses blanches et bleues de plusieurs hôpitaux parisiens.

Les personnels de l'AP-HP étaient appelés vendredi à une grève générale de 24h, alors que depuis lundi, une dizaine d'établissements ont rejoint le mouvement entamé mi-mars aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, à la suite d'une série d'agressions, sans pour autant perturber la continuité des soins, les personnels pouvant être assignés.

"On veut une reconnaissance de la spécificité du travail des urgences", a indiqué à l'AFP Bruno, infirmier à Saint-Antoine. "L'AP-HP nous promet 61 emplois, on est loin du compte."

Les syndicats réclament 700 postes de plus et une prime de 300 euros pour les services d'urgences.

Conditions d'exercice dégradées, impossibilité de faire "son travail correctement", patients qui attendent des heures sur des brancards... Les soignants dénoncent depuis des mois leurs conditions de travail. "On fait un week-end sur deux, et souvent un week-end en plus lorsque les collègues sont en vacances", explique Delphine, de Necker.

"Même chez nous, le ton monte, des parents s'en prennent aux soignants", abonde Laure, également en poste aux urgences pédiatriques de Necker.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn, interrogée sur Public Sénat vendredi matin a évoqué "une grève (des urgences) qui a lieu dans quelques hôpitaux, liée à des problèmes de sécurité, (consécutive) à quelques agressions".

"Je ne nie pas les problèmes de conditions de travail mais ce n'est pas ce qui a déclenché" le mouvement, a-t-elle dit, précisant que "les négociations sont en cours avec la direction de l'AP-HP".